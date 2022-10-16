Мой Дом 21

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Оба способа работают безотказно

Оба способа работают безотказно

Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики моего канала! Разметка участка и вынос осей — это первое действие, с которого начинается строительство любого объекта на матушке-земле! И если спросить любого строителя о том, как он перед строительством размечает границы дома и формирует правильную геометрическую фигуру на участке, практически каждый ответит — по теореме Пифагора! И это действительно самый распространенный способ не только построить, но и где бы то ни было перепроверить прямой угол.

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