Bloomberg: Трамп может перевернуть мировую торговую систему одним махом

Пошлины, которые запланировал ввести президент США Дональд Трамп, окажутся самыми масштабными ограничениями, к которым прибегал Вашингтон за последнее столетие, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs.
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