Uspei.com

39 подписчиков

“Страна.ua”: беженцы с Украины пожаловались на отсталость и архаичность Канады

“Страна.ua”: беженцы с Украины пожаловались на отсталость и архаичность Канады

В Канаде на сегодняшний день находится более 100 тысяч украинских беженцев, многие из них разочарованы приютившей их страной, о чем пишут в социальных сетях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх