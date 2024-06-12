Возвращение Дмитрия Робу в прокуратуру: какую должность он получил

Высший совет прокуроров (ВСП) утвердил кандидатуру бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу, предложенную Ионом Мунтяну на должность исполняющего обязанности заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
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