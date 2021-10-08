Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Турции

МОСКВА, 8 октября/ Радио Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что продлил санкции против Турции из-за действий Анкары в Сирии.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии