Пашинян: Путин не поздравил с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, заявил, что президент России Владимир Путин не направил ему поздравлений в связи с победой на состоявшихся парламентских выборах.
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