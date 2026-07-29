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Пашинян: Путин не поздравил с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, заявил, что президент России Владимир Путин не направил ему поздравлений в связи с победой на состоявшихся парламентских выборах.

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