Гипотеза фантомного времени: сфабриковал ли жаждущий власти папа римский многовековую историю?

Трезвый взгляд на невероятную теорию заговора, утверждающую, что Средних веков никогда не было. Пол Стертевант, главный редактор онлайн-журнала The Public Medievalist и научный сотрудник Смитсоновского института, часто проводит публичные выступления о средневековой Европе.