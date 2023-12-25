Гипотеза фантомного времени: сфабриковал ли жаждущий власти папа римский многовековую историю?

Трезвый взгляд на невероятную теорию заговора, утверждающую, что Средних веков никогда не было. Пол Стертевант, главный редактор онлайн-журнала The Public Medievalist и научный сотрудник Смитсоновского института, часто проводит публичные выступления о средневековой Европе.
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