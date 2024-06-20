Штрафы за парковку на газонах введут в Приангарье

В Иркутской области введут штрафы за парковку автомобилей на газонах. Административную ответственность предлагают установить в случае парковки автомашин на детских и спортивных площадках, газонах и на других территориях, покрытых зелеными насаждениями.
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