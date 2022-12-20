Травматолог предупредил об опасности катальной горки на Дворцовой площади

На Дворцовой площади заработала катальная горка. Ее открыли в рамках Рождественской ярмарки. Травматолог Михаил Паршин отметил, что для зимнего развлечения выбрано странное месторасположение и катание в подобном месте может быть небезопасным.
На Дворцовой площади заработала катальная горка. Ее открыли в рамках Рождественской ярмарки. Травматолог Михаил Паршин отметил, что для зимнего развлечения выбрано странное месторасположение и катание в подобном месте может быть небезопасным.
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