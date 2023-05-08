Стивен Эй Смит: «Я придумал Девину Букеру новое прозвище – «Светлокожая Мамба»

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит придумал защитнику «Финикса» Девину Букеру новое прозвище, потому что тот напоминает ему о легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.
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