Как сделать тофу в домашних условиях?

Тофу был создан в Китае около 2000 лет назад. Подробности его создания неясны, но, согласно местной легенде, он был изобретен китайским поваром, который случайно положил водоросли нигари в соевое молоко, в результате чего молоко свернулось и получился тофу.
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