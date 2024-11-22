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Как сделать тофу в домашних условиях?

Как сделать тофу в домашних условиях?

Тофу был создан в Китае около 2000 лет назад. Подробности его создания неясны, но, согласно местной легенде, он был изобретен китайским поваром, который случайно положил водоросли нигари в соевое молоко, в результате чего молоко свернулось и получился тофу.

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