Михаил Рябов. Франция уже несколько недель охвачена уличными беспорядками. О том, что происходит, и как это может повлиять на отношения с Россией, а также на конфликт вокруг Украины, «ПолитНавигатору» рассказывает живущий в Париже политолог Олег Нестеренко.