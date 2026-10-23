Михаил Рябов. Франция уже несколько недель охвачена уличными беспорядками. О том, что происходит, и как это может повлиять на отношения с Россией, а также на конфликт вокруг Украины, «ПолитНавигатору» рассказывает живущий в Париже политолог Олег Нестеренко.
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