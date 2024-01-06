Номера некоторых автобусных маршрутов изменились в Алматы

С 3 января в Алматы внесены изменения в номера некоторых маршрутов, передаёт inАlmaty.kz. Так, маршрут №104 а изменён на №139 — перевозчик ТОО «Олжас Ltd»; №20 а изменён на №58 — перевозчик ТОО «Думан Транс KZ»; №115 а маршрут изменён на №136 — перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс»; №125а маршрут изменён на №143 ш — перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс»; №133а маршрут изменён на №144 ш — перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс».