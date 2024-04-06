Международный союз конькобежцев рассмотрит возвращение сальто в фигурное катание

На решение организации повлияли выступления французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа. Международный союз конькобежцев рассмотрел возможность возвращения сальто в список разрешенных прыжков в фигурном катании.
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