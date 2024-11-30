Лазарев покидает популярное шоу

На телеканале «Россия» прошел финал шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сезон, в частности, запомнился скандалом, когда Сергей Лазарев проголосовал за одну из участниц вместо эксперта, и девушка получила спецприз (песню от Игоря Крутого).