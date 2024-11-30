Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    А кто это?Олег Майами повыс...
  • Харченко Александр
    В первом слове две ошибки«У меня срывает б...
  • Флюра
    Боже, когда уже перестанут везде это убожество втюхивать. Статейки про него писать, "невтудверьвошедшему" На рекламах...Филипп Киркоров з...

Лазарев покидает популярное шоу

Лазарев покидает популярное шоу

На телеканале «Россия» прошел финал шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сезон, в частности, запомнился скандалом, когда Сергей Лазарев проголосовал за одну из участниц вместо эксперта, и девушка получила спецприз (песню от Игоря Крутого).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх