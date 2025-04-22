🫵Увольнение за частые перекуры грозит любителям подымить, напомнили юристы. Работодатель вправе наказать за самовольные перерывы: от выговора до увольнения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🫵Увольнение за частые перекуры грозит любителям подымить, напомнили юристы. Работодатель вправе наказать за самовольные перерывы: от выговора до увольнения.