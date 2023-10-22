В Киеве заявили, что первые пилоты скоро пересядут с тренажеров на F-16

Советник командования воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что скоро первая группа украинских пилотов "пересядет в настоящий учебно-боевой F-16" и будет заниматься с инструкторами.
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