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Военное обозрение

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БПЛА MQ-25A может стать боевым

БПЛА MQ-25A может стать боевым

ВМС США получают и осваивают тяжелые БПЛА Boeing MQ-25 Stingray. Они предназначаются для использования в качестве заправщиков, но компания-разработчик не исключает возможность боевого применения.

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