Спустя 5 лет брака китаянка случайно выяснила, что ее "муж-врач" безработный и никогда не зарабатывал

Каждый день Линь Цуй уходил из дома рано утром, говоря жене, что идет на работу. Лишь спустя 5 лет она выяснила, что все затраты ему компенсировали родители — мужчина никогда и нигде не работал, а денег почти не имел.
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