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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Маззулла о травме Кристапса Порзингиса: «Мне понравилось все это зрелище с кровью на площадке. Такие моменты важны»

Латвийский центровой получил рассечение после удара локтем Гоги Битадзе. Порзингис ушел в раздевалку улыбаясь.

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