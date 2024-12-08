Спите, да? И не знаете ничего. Ну правильно в принципе, сегодня ведь День Великого Незнания, так что можно пока не включаться в безумные ритмы человеческого мира.
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Спите, да? И не знаете ничего. Ну правильно в принципе, сегодня ведь День Великого Незнания, так что можно пока не включаться в безумные ритмы человеческого мира.