РИА Новости: задержан первый заместитель гендиректора ТГК-2

В Силовых структурах заявили РИА Новости о задержании первого замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям.
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