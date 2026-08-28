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РИА Новости: задержан первый заместитель гендиректора ТГК-2

РИА Новости: задержан первый заместитель гендиректора ТГК-2

В Силовых структурах заявили РИА Новости о задержании первого замгендиректора ТГК-2 Марат Дураев. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям.

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