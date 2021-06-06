Кто получит контроль над переводами денег из других стран Ксения ПоповаВ Государственную Думу Российской Федерации поступили поправки о том, что необходимо осуществлять контроль над денежными переводами из определенного списка стран в Россию.
Кто получит контроль над переводами денег из других стран Ксения ПоповаВ Государственную Думу Российской Федерации поступили поправки о том, что необходимо осуществлять контроль над денежными переводами из определенного списка стран в Россию.
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