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The Eurasia Daily news agency

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"In a week we can wipe it into the dust" — an expert on the strikes on Kiev

"In a week we can wipe it into the dust" — an expert on the strikes on Kiev

Military expert Yuri Knutov said that the strikes of the Russian army on Kiev, continuing for the fifth day, represent an operation to block the Ukrainian capital from the air.

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