Небензя выступил за международное расследование массовых захоронений в Газе

Global Look Press/Saeed Jaras/Keystone Press Agency Международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в секторе Газа необходимо, чтобы привлечь виновных к ответственности, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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