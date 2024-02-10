Украинская сторона пыталась атаковать морскими дронами гражданские суда Российской Федерации в акватории Черного моря.
Украина пыталась атаковать морскими дронами гражданские суда РФ в Черном море
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
T
Teodor
Пытались атаковать гражданские суда, а мы пропускаем все суда заходящие в порты Одесского региона, которые могут заводить грузы военного назначения. Это кому выгодно? Черноморскому Флоту? Не понятно!
Ответить
12 час.
ИП
Игорь Петров
Вабло решает...
Ответить
11 час.
Борис Александров
Это уже терроризм на межгосударственном уровне! Беспилотники скорее всего не украинского производства, а изготовлены с помощью "друзей Незалежной", пора предъявлять счета!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии