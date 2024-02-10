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  • Светлана Шарапова
    какого хрена тут пишут =В= украине.....НА Украине...и никак иначе...задолбали хохлопитекиСлуцкий: у Бориса...
  • Nikolay Zakharov
    Совершенно неплохая мысль,вместе с нашими олигархами,всех в пучину волн.Слуцкий: у Бориса...
  • Борис Александров
    Это уже терроризм на межгосударственном уровне! Беспилотники скорее всего не украинского производства, а изготовлены ...Украина пыталась ...

Украина пыталась атаковать морскими дронами гражданские суда РФ в Черном море

Украина пыталась атаковать морскими дронами гражданские суда РФ в Черном море

Украинская сторона пыталась атаковать морскими дронами гражданские суда Российской Федерации в акватории Черного моря.

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Комментарии
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T
Teodor
Пытались атаковать гражданские суда, а мы пропускаем все суда заходящие в порты Одесского региона, которые могут заводить грузы военного назначения. Это кому выгодно? Черноморскому Флоту? Не понятно!
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12 час.
ИП
Игорь Петров
Вабло решает...
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11 час.
Борис Александров
Это уже терроризм на межгосударственном уровне! Беспилотники скорее всего не украинского производства, а изготовлены с помощью &quot;друзей Незалежной&quot;, пора предъявлять счета!!!
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1 час.

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