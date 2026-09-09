Депутат Госдумы Чаплин напомнил о процедуре признания дачи жилым домом

Собственники садовых домов могут перевести их в статус жилых, если здания соответствуют требованиям для постоянного проживания.
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