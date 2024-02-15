По факту стрельбы в Москве организовали проверку

Максим Блинов/РИА «Новости» Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова заявила, что следователи проводят проверку после стрельбы, которая произошла в ходе дорожного конфликта на улице Плющихе в центре Москвы.