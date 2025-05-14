У ВСУ всё плохо, кроме одного: На что сделали ставку в Киеве

У ВСУ всё плохо, кроме одного - дронов. Украина, столкнувшись с большими потерями и проблемами с пополнением рядов ВСУ, сейчас делает ставку на развитие беспилотных систем, создавая "Линию дронов" - многокилометровую зону поражения.