У ВСУ всё плохо, кроме одного: На что сделали ставку в Киеве

У ВСУ всё плохо, кроме одного - дронов. Украина, столкнувшись с большими потерями и проблемами с пополнением рядов ВСУ, сейчас делает ставку на развитие беспилотных систем, создавая "Линию дронов" - многокилометровую зону поражения.
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