16 попутчиков, после встречи с которыми только пешком ходить

Общественный транспорт — всегда лотерея. И выиграть там почти невозможно. Ведь ты просто надеешься добраться до пункта назначения, но справа кто-то громко выясняет отношения по телефону, слева шаурму из ларька развернули, а тут еще шумная женщина требует то самое место у окна.