Комитет по социальной политике на заседании под председательством Жанны Хуторенко с участием первого заместителя Председателя ГС РК Сергея Цекова обсудил вопросы доступности Клиентских служб для малом

Комитет по социальной политике на заседании под председательством Жанны Хуторенко с участием первого заместителя Председателя ГС РК Сергея Цекова обсудил вопросы доступности Клиентских служб для маломобильных групп населения.
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