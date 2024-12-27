Дмитрий Чубашенко: "Сегодняшний ЕС - совсем не тот, которым был 20 лет назад"

Сегодняшний Европейский союз - это совсем не тот ЕС, которым он был еще 20 лет назад, и сегодня ЕС уже не может обеспечить необходимые темпы социально-экономического развития, теряет конкурентоспособность, перестает быть субъектом международных отношений, превращается в музей размером с целый полуостров.