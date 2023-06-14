Заноза

13 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Канцырская
    Все правильно сказал, верить  им нельзя,  просто так ничего не скажут.Евгений Сатановск...
  • Андрей Stan
    ))) Лично я ещё в 14 сказал, что Новороссия обязательно войдет в состав России... Центральная часть САЛОрейха? Образу...Сколько областей ...
  • Alex Немо
    Ну таки сколько?«Запорожский наст...

Юрий Селиванов: Мастер-класс от Президента России

Юрий Селиванов: Мастер-класс от Президента России

Уровень понимания общественно-политической и военно-стратегической ситуации, являющийся рабочим стандартом для руководителя государства, должен стать творческим ориентиром и поводом для саморазвития работников российских СМИ Источник: riamediabank.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх