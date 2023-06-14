Юрий Селиванов: Мастер-класс от Президента России

Уровень понимания общественно-политической и военно-стратегической ситуации, являющийся рабочим стандартом для руководителя государства, должен стать творческим ориентиром и поводом для саморазвития работников российских СМИ Источник: riamediabank.
Уровень понимания общественно-политической и военно-стратегической ситуации, являющийся рабочим стандартом для руководителя государства, должен стать творческим ориентиром и поводом для саморазвития работников российских СМИ Источник: riamediabank.
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