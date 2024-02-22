Педагог школы искусств им. Балакирева рассказала как вырастить пианиста

Фортепиано — один из самых популярных инструментов, на который отдают детей в музыкальную школу. Как помочь ребёнку полюбить музыку и воспитать из него пианиста, рассказала преподаватель детской школы искусств им.
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