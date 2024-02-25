Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл»

Три результативных действия Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» в гостях одолеть «Сиэтл». Ранним утром 25 февраля (мск) в Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд».
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