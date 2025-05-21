Лето зовет: 5,5 тысяч детей отдохнут в лагерях Братска этим летом

В Братске 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания, охватывающая 5,5 тысяч детей. Будет задействовано 35 организаций, включая загородные лагеря, санатории («Юбилейный», «Солнечный», «Айболит»), детский центр «Надежда» и лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, сообщили в мэрии города.