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На пожаре в Калужской области погибли двое супругов

На пожаре в Калужской области погибли двое супругов

В Боровском районе Калужской области проходит проверка по факту гибели людей на пожаре. 15 марта около 2 часов ночи в частном доме на улице Нагорной в деревне Тишнево-1 произошёл пожар, в ходе тушения огня были найдены тела двух человек - мужчины и женщины.

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