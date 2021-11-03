ГИКЦ имени Г.С. Титова провел в КВЦ «Патриот» XXV Межведомственную научно-практическую конференцию по космическим системам и комплексам

В работе конференции приняли участие около 200 специалистов из более чем 20 ведущих организаций ракетно-космической отрасли России, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федерации.
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