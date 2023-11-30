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Каррагер об «МЮ»: «Трансфер Каземиро за 70 млн фунтов ужасен с точки зрения бизнеса. У тренеров слишком много власти – ни с тен Хагом, ни с Моуринью, ни с ван Галом это не сработало»

Каррагер об «МЮ»: «Трансфер Каземиро за 70 млн фунтов ужасен с точки зрения бизнеса. У тренеров слишком много власти – ни с тен Хагом, ни с Моуринью, ни с ван Галом это не сработало»

«Если посмотреть на трансфер Каземиро в «МЮ», он ужасен с точки зрения бизнеса – меня не волнует, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне.

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