ВОЗ: количество страдающих ожирением людей в мире превысило 1 млрд

В мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование международной группы ученых, передает vedomosti.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии