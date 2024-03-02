ВОЗ: количество страдающих ожирением людей в мире превысило 1 млрд

В мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование международной группы ученых, передает vedomosti.