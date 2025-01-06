Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник для космической дозаправки

Китай успешно запустил на орбиту спутник «Шицзянь-25» для отработки техники дозаправки и продления срока службы спутников в космосе, сообщает 7 января пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).
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