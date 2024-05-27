Согласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке регионаСогласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке региона Синоптики обещают ветер западной четверти 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
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