Согласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке регионаСогласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке региона Синоптики обещают ветер западной четверти 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.