Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Неделя в Поморье начнётся с потепления — до +25 градусов

Согласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке регионаСогласно прогнозу Северного УМГС, осадки сегодня пройдут только на северо-востоке региона Синоптики обещают ветер западной четверти 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх