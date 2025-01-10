В Смоленске вандалы испортили новые остановки

Александр Новиков: «Их действия попали на камеры видеонаблюдения, и сейчас полиция занимается установлением их личностей» В Смоленске двое молодых людей совершили несколько актов вандализма на новогодних каникулах.
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