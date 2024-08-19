Владимир Якушев: «Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи

Партия передаёт бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы – всё необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населённых пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» в ходе поездки в Курскую область.