Что сулит восточный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря 2023 года Алёна ЮрьеваЭнергия Вселенной неумолимо направляет нас в недельный круг, встречая каждого с индивидуальными вызовами и благоприятными возможностями.
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