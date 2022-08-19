Объявилась через 20 лет! Алалыкина накинулась на Сати Казанову: «С хрена ли эта… поет три песни?!»

Не так давно коллеги Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» обсуждали непростую судьбу девушки, её громкий уход из шоу-бизнеса, а также характер, который, по мнению многих окружающих, не совсем соответствовал человеку, живущему публичной жизнью.
Не так давно коллеги Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» обсуждали непростую судьбу девушки, её громкий уход из шоу-бизнеса, а также характер, который, по мнению многих окружающих, не совсем соответствовал человеку, живущему публичной жизнью.
Свежие комментарии