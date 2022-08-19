Объявилась через 20 лет! Алалыкина накинулась на Сати Казанову: «С хрена ли эта… поет три песни?!»

Не так давно коллеги Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» обсуждали непростую судьбу девушки, её громкий уход из шоу-бизнеса, а также характер, который, по мнению многих окружающих, не совсем соответствовал человеку, живущему публичной жизнью.