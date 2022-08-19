Popcaketv

29 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Объявилась через 20 лет! Алалыкина накинулась на Сати Казанову: «С хрена ли эта… поет три песни?!»

Объявилась через 20 лет! Алалыкина накинулась на Сати Казанову: «С хрена ли эта… поет три песни?!»

Не так давно коллеги Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» обсуждали непростую судьбу девушки, её громкий уход из шоу-бизнеса, а также характер, который, по мнению многих окружающих, не совсем соответствовал человеку, живущему публичной жизнью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх