Буйная пассажирка метро напала на сотрудницу Росгвардии

В петербургском метро 18-летняя девушка в неадекватном состоянии ранила ножом сотрудницу Росгвардии. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского», сообщили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу.
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