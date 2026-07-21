Политика как он...
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Политика как она есть

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Буйная пассажирка метро напала на сотрудницу Росгвардии

Буйная пассажирка метро напала на сотрудницу Росгвардии

В петербургском метро 18-летняя девушка в неадекватном состоянии ранила ножом сотрудницу Росгвардии. Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского», сообщили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу.

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