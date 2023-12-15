Медвежий угол
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Медвежий угол

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Атакован штаб НАТО. После удара по Киеву польский госпиталь переполнился военными»

Атакован штаб НАТО. После удара по Киеву польский госпиталь переполнился военными»

Эти засранцы, русские, самые лучшие!!!   Комментарии иностранцев на фортели наших пилотов боевой авиации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какая  радостная  весть.ю
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