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Эксперт Дагделен: Мерц готов втянуть ФРГ в конфликт с РФ для поднятия рейтинга

Эксперт Дагделен: Мерц готов втянуть ФРГ в конфликт с РФ для поднятия рейтинга

Внешнеполитический эксперт «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» Севим Дагделен считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов втянуть страну в конфликт с Россией для улучшения рейтингов.

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