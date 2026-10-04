Внешнеполитический эксперт «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» Севим Дагделен считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов втянуть страну в конфликт с Россией для улучшения рейтингов.
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