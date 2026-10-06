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Царьград

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Во Владимирской области объявили режим опасности из-за угрозы БПЛА

Во Владимирской области объявили режим опасности из-за угрозы БПЛА

Минувшей ночью, 6 октября, в 3:23 во Владимирской области был объявлен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников, а жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности.

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